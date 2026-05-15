Cae operador logístico de “Hell Angels Motorcycle Club” en Quintana Roo

Detenido Denis Ivziku. (SSPC)

Autoridades en Quintana Roo detuvieron a Denis Ivziku, integrante del grupo delictivo transnacional “Hell Angels Motorcycle Club”, quien es requerido por la Real Policía Montada de Canadá por cargos de tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

Denis Ivziku está identificado como uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional y líder de la organización Hell Angels Motorcycle Club y funge como operador logístico de la agrupación, con presencia en el municipio de Benito Juárez.

Este grupo de motociclistas está vinculado a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, violencia, extorsión, entre otros delitos.

También cuenta con ficha roja vigente emitida por Interpol en Budapest, por los delitos de posesión de armas de fuego, tráfico de narcóticos y tráfico de personas.

Se desplegó un operativo coordinado mediante el cual elementos de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión contra Denis “N”.