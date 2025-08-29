Lotería Nacional conmemora Día de la Abuela y el Abuelo con billete alusivo

El Sorteo Superior No. 2857, con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, busca enaltecer a las abuelos y los abuelos de México

Bastión de cada familia mexicana, la figura del abuelo es tan querida y entrañable por su sabiduría, sus lecciones y su inconmensurable cariño hacia los nietos. La importancia de su rol en la sociedad es digna de destacar día con día por encarnar todo un cúmulo de valores que sientan las bases de generaciones y generaciones.

Por ello, la Lotería Nacional decidió consagrarles un sorteo especial, el Sorteo Superior No. 2857 con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, que se realiza este viernes para enaltecer a las abuelos y los abuelos de México con el gesto de dedicarles un billete conmemorativo, el cual tiene impreso el típico refrán alusivo a la experiencia de los mayores: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

El “cachito” estará disponible en los puntos de venta autorizadas por dicha institución (expendios, puestos de periódicos, etc) y tendrá un costo de 40 pesos. Celebremos juntos a nuestras abuelas y abuelos, que tanto nos quieren y nos dotan de consejos para “encarrilarnos por el buen camino”.