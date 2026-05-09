CFE perdonará el recibo de luz en mayo 2026: estos mexicanos pagarán $0 pesos y así puedes saber si eres uno de los afortunados

En medio de la temporada de calor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que algunos hogares mexicanos dejarán de pagar luz temporalmente.

La medida comenzó a aplicarse desde mayo de 2026 y busca aliviar el golpe económico que dejaron las fuertes lluvias e inundaciones registradas durante octubre de 2025 en distintas regiones del país.

¿Quiénes tendrán recibo de luz gratis en 2026?

El beneficio no será para todo México. La llamada “tarifa cero” de la CFE está dirigida únicamente a familias de municipios afectados por fenómenos meteorológicos severos.

En total, son más de 100 municipios distribuidos en cinco estados los que entrarán al programa especial:

Estados beneficiados por la tarifa cero de CFE

Veracruz

Hidalgo

Puebla

San Luis Potosí

Querétaro

Entre los municipios incluidos destacan zonas como:

Poza Rica

Tuxpan

Papantla

Huejutla

Xicotepec

Ciudad Valles

Jalpan de Serra

La intención del apoyo es que las familias puedan concentrarse en la recuperación de sus hogares y economía, sin preocuparse temporalmente por uno de los gastos más pesados del mes.

Requisitos para que tu recibo llegue en ceros

Aunque la noticia ya provocó emoción en redes sociales, no cualquiera podrá entrar automáticamente al beneficio.

La CFE y la Secretaría de Hacienda establecieron algunas condiciones clave:

Lo que necesitas para obtener el beneficio

Tener contrato doméstico activo con la CFE

Haber contado con servicio vigente durante las inundaciones de octubre 2025

Mantener el contrato activo actualmente

Vivir dentro de los municipios incluidos en el apoyo

La buena noticia es que no será necesario realizar trámites eternos ni filas kilométricas bajo el sol. El descuento se aplicará de manera automática en los ciclos de facturación correspondientes.

Lo que debes tomar en cuenta

La tarifa cero no elimina deudas antiguas ni borra adeudos acumulados de años anteriores. El beneficio únicamente cubrirá el consumo correspondiente al periodo especial de apoyo durante mayo y junio de 2026.

Es decir, si alguien ya debía varios recibos atrasados, esa deuda seguirá viva y coleando.

Asimismo, La CFE explicó que cuando una vivienda rebasa ciertos límites de consumo eléctrico, el subsidio desaparece y el precio por kilowatt aumenta considerablemente.

Cómo evitar que tu recibo se exceda en verano

Aunque no todos recibirán la tarifa cero, sí existen maneras de evitar que el recibo llegue con números elevados.

Cambiar focos tradicionales por LED

Desconectar aparatos que consumen energía en modo espera

Revisar constantemente el promedio de consumo

Aprovechar luz natural

Dar mantenimiento a refrigeradores y aire acondicionado

Evitar dejar conectado todo el día el minisplit

La propia CFE recomienda vigilar el famoso semáforo del recibo: verde significa consumo controlado; amarillo indica alerta; rojo es prácticamente la puerta de entrada al terror tarifario.