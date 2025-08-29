Sheinbaum señala linchamiento mediático contra Gerardo Fernández Noroña

La mandataria federal se pronunció sobre el enfrentamiento ocurrido hace unos días en el Senado entre el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el que se denunciaron incluso supuestas amenazas de muerte.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

Señaló que existe una clara agresión en contra de Fernández Noroña y un trabajador del Senado, y subrayó la actitud violenta del priista Alejandro Moreno, a quien responsabilizó de haber provocado la confrontación.

La mandataria expresó su sorpresa por el linchamiento mediático en redes sociales contra el presidente del Senado, donde aseguró que el 90% de las publicaciones críticas provienen de bots, al tiempo que se justifica la agresión por parte del legislador priista.

“El país es libre y ambas cámaras, la de Diputados y Senadores, son espacios para el debate, pero justificar una agresión física por parte de los comentócratas y adversarios no se entiende”, afirmó.

Asimismo, cuestionó quién está detrás de la operación digital: “¿Quién paga tanto bot?, ¿quién se interesa en incrementar tales tendencias sin lograr impacto?”, se preguntó, al tiempo que advirtió que existe mucha propaganda difundida desde distintos medios de comunicación.

Con ello, el gobierno federal cerró filas en defensa de Fernández Noroña, insistiendo en que no se tolerarán campañas de desinformación ni violencia en los espacios parlamentarios.