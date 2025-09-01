Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Resumen y declaraciones del mensaje presidencial

Primer Informe de Gobierno | Claudia Sheinbaum Pardo Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, presentó su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. (Moisés Pablo Nava)

Este lunes 1 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció su mensaje a la nación como parte de su Primer Informe de Gobierno. La mandataria nacional destacó acciones a favor de la reducción de la pobreza, fortalecimiento del gobierno, las personas beneficiadas de apoyos sociales, la inversión en infraestructura en trenes de pasajeros, reducción de violencia, entre otras cosas

¿Qué es el Informe de Gobierno en México?

El Informe de Gobierno es una obligación legal establecida en el Artículo 69 de la Constitución de 1917. Consiste en que la persona titular del Ejecutivo presente por escrito un reporte de su gestión al Congreso de la Unión al iniciar el primer periodo de sesiones, que ocurre cada año el 1 de septiembre.

Esta ceremonia es una herramienta fundamental de rendición de cuentas, destinada tanto al Congreso como a la ciudadanía, para conocer los avances y retos del gobierno.

Su historia se remonta a 1825 (primer informe de Guadalupe Victoria) y fue consolidándose en ese mismo periodo histórico, con la fecha del 1 de septiembre asumida desde el gobierno de Venustiano Carranza.

¿Cuáles son los principales resultados de Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno?

Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024 , Morena y sus aliados han avanzado en un vasto paquete legislativo que incluye:

Centralización del poder administrativo con la extinción de organismos autónomos.

Creación de nuevas instituciones públicas y la agencia digital.

Reformas judiciales, de seguridad e inteligencia.

Promoción de la igualdad de género y derechos sociales.

Digitalización de servicios gubernamentales.

Normativas contra la reelección, el nepotismo y por la reforma electoral.

Alineamientos legislativos en telecomunicaciones y seguridad nacional.

Estas reformas reflejan una estrategia legislativa integral de transformación institucional, social y tecnológica, orientada a consolidar el proyecto político de la llamada “4T”.