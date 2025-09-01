Interrumpen sesión del Congreso de la Unión por enfrentamiento entre bancadas del PRI y PT

Camara de Diputados

El primer periodo de sesiones del segundo periodo legislativo del Congreso de la Unión, durante la recepción del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, fue interrumpido por un enfrentamiento de diálogo entre las bancadas del PRI y del PT.

Durante la intervención de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, hubo una estruendosa interrupción a cargo de sirenas en megáfonos, gritos y dimes y diretes impulsadas por miembros del PRI.

El Presidente de la Mesa Directiva Sergio Gutiérrez Luna Morena tuvo que intervenir y dar la palabra a los dirigentes de las bancadas políticas con el fin de solicitar el restablecimiento del orden en el recinto y que se pudiera retomar la sesión.

Integrantes del PRI justificaron su interrupción con que la participación de su orador representante Carlos Moreno Cardenas, fue interrumpida de la de igual forma por la parte contraria en el Congreso.

Con discursos mediadores, los representantes de cada bancada hicieron un llamado a sus compañeros a mantener la calma ya que dicha congregación política tiene como objetivo el bien de México.

Tras unos minutos de interrupción, la senadora Bañuelos pudo continuar con su intervención, donde reconoció cada logró del segundo gobierno de la cuarta transformación y las capacidades de Claudi Sheinbaum como Presidenta.