Samuel García reconoce liderazgo de Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, asistió este lunes al Congreso de la Unión para presenciar el primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum, donde destacó la capacidad de la mandataria federal para enfrentar un año complejo y sentar las bases de su administración.

A su llegada al recinto legislativo, García señaló que, a pesar de los retos nacionales e internacionales, el Gobierno Federal ha mostrado resultados positivos en su primer año. “Pues un primer año que, a pesar de lo complejo, creo que lo ha hecho muy bien la Presidenta. Los retos de Trump, de Estados Unidos, del narcotráfico, creo que salimos este primer año bien librados”, afirmó.

El mandatario neoleonés también expresó sus mejores deseos a la Presidenta: “Les deseo a la presidenta Claudia que tengan un día lo mejor y que este primer año sean las bases de los siguientes”, comentó, subrayando la importancia de mantener la estabilidad política y social en el país.

La presencia de Samuel García en el informe presidencial reafirma la disposición de los gobiernos estatales para trabajar en conjunto con la Federación, en un evento que reunió a gobernadores, legisladores, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil para escuchar el balance del primer año de gobierno de Sheinbaum.