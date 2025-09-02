Alejandro Armenta respalda estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum ante reunión con Marco Rubio

En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, refrendó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando los avances conjuntos para garantizar la paz en el estado y en el país.

Armenta subrayó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas ha permitido mantener la tranquilidad en Puebla, con presencia constante de la Guardia Nacional, la Marina y la Sedena, además del fortalecimiento de las policías estatales y municipales. “Puebla es un estado que vive en paz. Claro que enfrentamos retos, como cualquier gran ciudad del mundo, pero hemos logrado condiciones de seguridad que generan confianza a inversionistas y visitantes”, afirmó.

En conferencia, el mandatario poblano presentó cifras que muestran una reducción significativa en delitos de alto impacto. De acuerdo con los reportes oficiales, los feminicidios disminuyeron en un 51.6 %, la trata de personas en 54.5 % y el robo a transportistas en 25.7 %. También se registraron descensos en el robo a transeúntes (-22.6 %), homicidios dolosos (-8.1 %), desaparición de personas (-9.3 %), robo a negocios (-2.2 %), robo a casas habitación (-14.9 %) y robo a instituciones bancarias (-40 %).

Armenta explicó que estos resultados no son casualidad, sino fruto de la estrategia integral que se aplica en Puebla con el respaldo federal. Señaló que programas como las casas y centros Carmen Serdán, orientados a la protección de mujeres, han sido determinantes para reducir la violencia de género. “Este 51.6 % menos de feminicidios significa menos mujeres asesinadas. Aún nos duele cada caso, pero estamos demostrando que en Puebla se actúa con firmeza contra quien atente contra la vida y la dignidad de una mujer”, puntualizó.

Sobre la próxima reunión entre la presidenta Sheinbaum y el senador estadounidense Marco Rubio para tratar temas de seguridad binacional, Armenta aseguró que la mandataria cuenta con “todo el respaldo de los gobernadores” y elogió su manejo diplomático con Estados Unidos. “Nuestra presidenta ha llevado una relación pulcra y firme con el gobierno norteamericano. Estoy seguro de que continuará defendiendo los intereses de México con la misma altura de miras y conducta diplomática que la caracteriza”, señaló.

El gobernador también destacó que el fortalecimiento cultural y turístico de Puebla, impulsado con apoyo federal, depende de un clima de paz. “Eventos internacionales, ferias y festivales solo son posibles cuando hay certeza y seguridad. Ese es nuestro compromiso con la presidenta y con el pueblo”, enfatizó.

Finalmente, Armenta reiteró que la seguridad es la base del desarrollo y reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum para consolidar el “segundo piso de la Cuarta Transformación”, enfocado en derechos sociales y bienestar. “La cultura, la economía y el turismo florecen cuando hay estabilidad. Esa es la ruta que estamos construyendo con la presidenta”, concluyó.