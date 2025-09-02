El verano 2025 fue sobresaliente para Morelos

Morelos vacaciones verano 2025

Entre los turistas que optaron por hospedarse en alojamientos de Morelos y los que su tiempo de visita solo duro un día, se juntaron más de 1.4 millones de visitantes en el periodo del 14 de julio y el 30 de agosto del 2025. El 37.5 por ciento de los turistas conoció el destino a través de redes sociales y las consecuencias se reflejaron tanto para el sector turístico, como para las comunidades locales, con una derrama económica superior a mil 160 millones de pesos.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, señaló que siete de cada diez visitantes viajaron en familia y añadió que: “El verano 2025 refleja el esfuerzo conjunto del sector y el trabajo que realizamos para consolidar a Morelos como un destino competitivo. La capital, nuestros Pueblos Mágicos (Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Tlaltizapán), junto con hoteles boutique, balnearios, Tesoros de México y centros ecoturísticos, conforman una oferta diversa y de calidad que sigue atrayendo visitantes nacionales e internacionales”.

También dijo que la ocupación hotelera fue superior a la del año pasado, con una cifra estatal que en promedio alcanzó el 59 por ciento.

Los resultados de satisfacción de los turistas, fueron claros, el 97.4 por ciento aseguró que volvería y el 98.6 por ciento recomendaría Morelos.