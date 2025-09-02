Nacional

Investidos con la toga de jueces, los cinco integrantes, tres mujeres dos hombres, resumieron el papel de su encargo como evaluadores de la conducta en la impartición de justicia

Entra en funciones Tribunal de Disciplina Judicial: “No somos inquisidores; se investigarán fortunas en PJF”: Bátiz

Por Eloísa Domínguez

CDMX — Al entrar en funcioes, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) tiene la gran responsabilidad de limpiar la “mala” imagen del Poder Judicial. “No somos inquisidores ni la cuarta instancia. El Tribunal de Disciplina Judicial no será un órgano de persecución de los impartidores de justicia, pero sí vigilantes de su conducta y que traten bien a la ciudadanía. Revisaremos las fortunas y cómo las hicieron”, dijo Bernardo Bátiz Vázquez, exconsejero del otrora Consejo de la Judicatura Federal (CJN), hoy TDJ.

Tendencias