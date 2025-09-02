Es uno de los grandes logros de la 4T: Sheinbaum destaca avances históricos para pueblos indígenas y afromexicanos

Claudia Sheinbaum subrayó que la Cuarta Transformación ha impulsado acciones concretas a favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entre ellas, destacó tres medidas principales:

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue certera al asegurar que en México nadie manda más que el pueblo (EFE)

Planes de justicia enfocados en la reparación histórica de abusos cometidos desde la época colonial hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas.

enfocados en la reparación histórica de abusos cometidos desde la época colonial hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas. Cambio constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público .

que reconoce a los pueblos y comunidades como . Presupuesto directo para atender de manera específica a estas comunidades.

“Es uno de los grandes logros y hay que seguir trabajando”, afirmó la mandataria, agregando que estas acciones van acompañadas de algo muy simbólico: el ‘perdón’ por las atrocidades que cometió el Estado mexicano en el pasado.

Sheinbaum también resaltó que hasta la 4T llega la historia y el reconocimiento del origen de los pueblos, además de recordar que el presidente de la Corte es de origen indígena, lo que refuerza la inclusión y representación en los espacios de poder.