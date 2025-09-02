Nacional

La mandataria resalta cambios constitucionales, presupuesto directo y planes de justicia durante la Cuarta Transformación

Es uno de los grandes logros de la 4T: Sheinbaum destaca avances históricos para pueblos indígenas y afromexicanos

Por Samantha Lamas

Claudia Sheinbaum subrayó que la Cuarta Transformación ha impulsado acciones concretas a favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entre ellas, destacó tres medidas principales:

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue certera al asegurar que en México nadie manda más que el pueblo (EFE)
  • Planes de justicia enfocados en la reparación histórica de abusos cometidos desde la época colonial hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas.
  • Cambio constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
  • Presupuesto directo para atender de manera específica a estas comunidades.

“Es uno de los grandes logros y hay que seguir trabajando”, afirmó la mandataria, agregando que estas acciones van acompañadas de algo muy simbólico: el ‘perdón’ por las atrocidades que cometió el Estado mexicano en el pasado.

Sheinbaum también resaltó que hasta la 4T llega la historia y el reconocimiento del origen de los pueblos, además de recordar que el presidente de la Corte es de origen indígena, lo que refuerza la inclusión y representación en los espacios de poder.

