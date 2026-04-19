Velasco viaja a Bruselas previo a la ratificación del acuerdo México-UE en mayo

El canciller Velasco en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España (@r_velascoa/x)

El Canciller Roberto Velasco, informó este domingo que se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde sostendrá reuniones con funcionario de la Unión Europea (UE) para avanzar en la actualización del Acuerdo Global entre México y el bloque europeo, cuya ratificación está prevista en mayo.

En una publicación en su cuenta de X, el canciller indicó que esto encuentros forman parte del diálogo político para afinar los detalles del Acuerdo Modernizado México-Unión Europea.

Asimismo, explicó que las reuniones responden a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, hizo un llamado a la paz y se reunió con algunos líderes mundiales.

Por esto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que su visita a Europa da continuidad a esa agenda.

“Ahora me encuentro en Bruselas para llevar a cabo distintas reuniones con funcionarios de la Unión Europea para dar seguimiento al diálogo político sobre la actualización que realizaremos del Acuerdo Global Modernizado”, manifestó Velasco en su mensaje en redes sociales.

La actualización del acuerdo entre México y la Unión Europea busca reemplazar el tratado vigente desde el 2000 y ampliar la relación en comercio, inversión y cooperación.

Aunque las negociaciones concluyeron en 2020, el proceso ha seguido avanzando hacia su firma y eventual ratificación, prevista para este mayo. En enero de 2025, ambas partes dieron por cerradas las negociaciones del nuevo acuerdo.

Autoridades europeas han señalado que el nuevo marco eliminaría cerca del 99% de los aranceles entre México y la UE, mientras que el resto se retiraría de forma gradual.

Durante su visita a España, Sheinbaum también invitó a la siguiente Cumbre por la Democracia y Bienestar Económico, que se realizará en México en 2027.