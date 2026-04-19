Lotería Nacional y Fundación UNAM develan billete por Día del Deporte

En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, se develó el billete del Sorteo Superior No. 2881, diseñado para destacar esta efeméride que recuerda el papel fundamental del deporte y la actividad física en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y la paz mundial.

El evento fue encabezado por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM; y Dionisio A. Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, en la Sala Audiovisual del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, ubicado en Ciudad Universitaria.

La directora de la Lotería Nacional expresó que los entornos deportivos trascienden cuando se convierten en ejes de política pública para la transformación y la construcción de comunidad, la directora general mencionó que, al tener acceso al deporte, una niña o un joven no sólo mejora su salud, “encuentra disciplina, construye identidad, fortalece su autoestima y descubre nuevas posibilidades para su desarrollo”.

Al respecto, destacó el trabajo de Fundación UNAM que ha estado presente, abriendo caminos y asegurando que el talento no tenga límites impuestos por las condiciones económicas, además ha construido puentes entre el aula y la cancha, entre el esfuerzo individual y el bienestar colectivo, entre el presente que se forma y el futuro que se construye.

Subrayó que este billete, además de ser una conmemoración, es el reconocimiento a una visión que entiende que el deporte transforma vidas y que, cuando se impulsa con convicción, también transforma a un país entero: “este billete conmemora una causa universal: el deporte como herramienta de desarrollo, de salud y de paz. Nos recuerda que cada espacio para activarnos es también un espacio para convivir, aprender y construir comunidad y que el deporte une, incluye y transforma”.

Durante su mensaje, Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, en representación de Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, puntualizó que están promoviendo a través del deporte y de los esfuerzos de la Universidad, “una cultura de paz que nos pueda ayudar a todos quienes formamos parte de una sociedad como la nuestra que requiere de todos estos esfuerzos y que seguramente con el trabajo de casi todos estaremos alcanzando esta meta”.

En su intervención, Dionisio A. Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, dijo que la Universidad Nacional y la Lotería Nacional tienen muchas similitudes pues las dos son entidades que han estado presentes en la prestación de asistencia pública y en la formación de recursos humanos del país.