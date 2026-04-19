Activación física desde el espacio laboral: impulsan estrategia rumbo al Mundial Social 2026

Secretaría de Salud promueve una cultura de prevención y promoción y bienestar

En medio del ritmo cotidiano ya sea en oficinas, hospitales o dependencias públicas, la salud de las y los trabajadores empieza a colocarse en el centro de la conversación especialmente en términos de prevención, hábitos y bienestar integral.

Con ese enfoque, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, puso en marcha el evento “Salud en el Mundial Social 2026”, una iniciativa que busca llevar la activación física a los centros de trabajo y convertirla en una práctica cotidiana, no esporádica.

Durante el encuentro, el titular de Salud, David Kershenobich, subrayó que el reto no está solo en organizar actividades, sino en lograr que estas se traduzcan en cambios duraderos en el estilo de vida de la población.

“No se trata únicamente de realizar actividades, sino de asegurar que trasciendan y se conviertan en hábitos permanentes en beneficio de la salud”, planteó, al destacar que este tipo de estrategias buscan mejorar la calidad de vida desde lo cotidiano.

El proyecto se enmarca en una visión más amplia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que apuesta por una política de salud enfocada en la prevención de enfermedades, el ejercicio y el bienestar más allá de los servicios médicos tradicionales.

Secretaría de Salud promueve una cultura de prevención y promoción y bienestar

Desde el ámbito sindical, el presidente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, insistió en que los espacios laborales también deben convertirse en entornos saludables, donde el deporte y la activación física formen parte de la rutina.

La apuesta es que estas acciones no se queden como parte de un evento rumbo al Mundial de Futbol, sino que se consoliden como una política permanente que impacte tanto a trabajadores como a sus familias.

El evento, que forma parte de las actividades previas a la Semana Nacional de Salud Pública 2026, incluyó desde una activación física masiva hasta actividades deportivas como fútbol, basquetbol y voleibol, en las que participaron trabajadores del sector público.

Más allá de lo simbólico —como el encendido de un pebetero o los honores a la bandera—, el mensaje apunta a cambiar la relación que millones de personas tienen con su salud en el día a día.

Porque, en un país donde las enfermedades crónicas van en aumento, mover el cuerpo puede ser una de las herramientas más accesibles —y urgentes— para prevenirlas.