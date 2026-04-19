Hospital General 196 del IMSS, ha realizado 174 donaciones de órganos y tejidos con fines de trasplante en 18 años en el Edomex

El Hospital General Regional (HGR) No. 196 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Estado de México Oriente, ha logrado concretar exitosamente 174 donaciones, 11 de ellas han sido multiorgánicas y las otras 163 de tejidos.

Este logro se debe al gesto altruista de cientos de familias que deciden donar los órganos de sus deudos fallecidos y a la generosidad de aquellas personas que en vida autorizaron ser donadores.

El coordinador hospitalario de Procuración de Trasplantes del HGR No. 196 en Ecatepec de Morelos, médico Ismael Quezada, añadió que a la fecha “el impacto de nuestra labor se traduce en 375 elementos procurados que han transformado vidas: 3 hígados, 22 riñones, 343 córneas, 6 tejidos musculo esqueléticos y uno de piel”.

Subrayó que desde el 22 de julio de 2008 el hospital obtuvo la licencia para la procuración de órganos y tejidos, así como para el trasplante de córnea, “y a lo largo de los años, hemos evolucionado para mantener los más altos estándares; actualmente contamos con una licencia actualizada y vigente para la procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante, otorgada el 15 de agosto de 2023”.

Comentó que el hospital funciona como un centro procurador, porque aunque el programa de trasplante (la cirugía de implante) se realiza en unidades de Tercer Nivel, “nuestra labor es el eslabón fundamental: aquí nos encargamos de la detección, mantenimiento y procuración del órgano o tejido, y contamos con un equipo multidisciplinario capacitado para activar estos protocolos de vida”.

Manifestó que la unidad hospitalaria cuenta con una infraestructura que incluye el Servicio de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos, Quirófanos, y un área especializada en Patología para la procuración de córneas, “que se complementa con servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio, imagenología) y áreas de hospitalización, operadas por personal altamente calificado para el manejo del potencial donante”.