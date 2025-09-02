IMSS Bienestar avanza en atención y distribución de medicamentos en todo el país

Alejandro Svarchs Pérez informó sobre los avances del programa IMSS Bienestar, destacando que se ha logrado reducir la carga de atención en los hospitales mediante la implementación de estudios de laboratorio gracias a 606 unidades tomadoras de muestra móviles, que operan incluso en motocicletas. Hasta el momento, se han procesado 604 mil 300 estudios y se han atendido a 50 mil 200 pacientes.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, en Palacio Nacional (Especial)

Actualmente, este programa se aplica en el Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur y Colima, y a partir de octubre se expandirá a Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En cuanto a la entrega de medicamentos, se han abastecido 8 mil 61 Centros de Salud, con 11 mil 364 kits distribuidos y un total de 28 millones de unidades entregadas. Asimismo, las 8 mil 639 farmacias del IMSS Bienestar se encuentran surtidas al 100%, garantizando el acceso a los medicamentos para la población atendida.