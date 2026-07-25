En dos semanas inicia nueva liberación de moscas estériles contra gusano barrenador

Planta productora de moscas estériles en Chiapas (Archivo)

Gusano barrenador — Horas después de recibir la notificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de que en agosto próximo de reactivará la exportación de ganado mexicano hacia el vecino país, la presidenta Claudia Sheinbaum informó desde Cuautla, en Morelos, que en dos semanas comenzará la liberación de miles de moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador que ha afectado al ganado.

La mandataria señaló que la reactivación de exportación de ganado son buenas noticias “porque se recupera un negocio muy importante”, apuntó al resaltar que la nueva fase del combate al gusano barrenador se llevará a cabo de norte a sur del país, con lo que se busca consolidar esta reapertura de la frontera de Estados Unidos.

Sheinbaum refirió que la dispersión de insectos forma parte del acuerdo alcanzado entre México, Estados Unidos y Panamá para contener la plaga, luego de que Washington notificó que reanudará de manera gradual la importación de ganado mexicano a partir del próximo 24 de agosto. “La liberación de moscas es más o menos en dos semanas, va a ir del norte hacia el sur”, indicó a periodistas.

La Jefa del Ejecutivo federal destacó que este programa se fortalecerá con la operación de la planta de producción de moscas estériles recién inaugurada en Chiapas y con la evaluación, por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de una nueva cepa de moscas que permitirá hacer más eficiente el combate al gusano barrenador.

“Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas, ahora se está analizando por Cofepris una nueva cepa de moscas que es más eficiente”, indicó. Y la principal herramienta para erradicarlo es con la liberación masiva de moscas estériles, que al aparearse con los insectos silvestres interrumpen su ciclo reproductivo y reducen gradualmente la población. La medida reforzará la estrategia de combate contra el gusano que afecta al ganado, luego de que desde hace año y medio el gobierno de EU suspendió la exportación de ganado mexicano tras detectar nuevos casos de la plaga en el sur del país, lo que paralizó el cruce de cabezas de ganado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

La Crónica de Hoy 2026