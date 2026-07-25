SRE: México y Paraguay fortalecen su relación con nuevos acuerdos de cooperación bilateral

México y Paraguay Durante la VII Reunión del Mecanismo de Consultas y Coordinación

México y Paraguay dieron un nuevo paso para fortalecer su relación bilateral al celebrar la VII Reunión del Mecanismo de Consultas y Coordinación, un encuentro en el que ambas naciones refrendaron su compromiso de ampliar la cooperación en distintos frentes y mantener un diálogo constante sobre los temas que comparten en las agendas regional e internacional.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, recibió al viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, el embajador Víctor Alfredo Verdún Bitar, para encabezar los trabajos de este mecanismo, considerado el principal instrumento político de diálogo entre ambos gobiernos.

Durante el encuentro, las delegaciones coincidieron en mantener e impulsar las Comisiones Mixtas que actualmente funcionan entre ambos países, con el objetivo de fortalecer la colaboración en materia técnico-científica y educativo-cultural.

Además, acordaron seguir trabajando para incrementar el intercambio económico y comercial, como parte de una estrategia para consolidar una relación más amplia y dinámica entre México y Paraguay.

Las autoridades destacaron que el diálogo permitió revisar los principales asuntos de interés común tanto en el ámbito bilateral como en los escenarios regionales y multilaterales, reafirmando la disposición de ambas naciones para mantener una comunicación permanente.

Otro de los puntos centrales de la reunión fue el respaldo compartido al multilateralismo y a la integración regional como herramientas para hacer frente a los retos actuales.

En ese sentido, México y Paraguay coincidieron en que la cooperación internacional permite generar mejores condiciones para ambos pueblos y fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos comunes.

Vínculos entre ambos países

Durante la VII Reunión del Mecanismo de Consultas y Coordinación también quedó de manifiesto el interés de ambas delegaciones por renovar y ampliar los vínculos bilaterales existentes.

Los representantes de ambos gobiernos expresaron su voluntad de continuar construyendo acuerdos que generen beneficios para México y Paraguay, además de reforzar el entendimiento mutuo a partir de los valores e intereses que comparten.

Con este encuentro, los dos países reiteraron su compromiso de mantener abierta la ruta del diálogo y la cooperación como base para fortalecer su relación en los ámbitos político, económico, educativo y regional.