Marina conmemora el XXV Aniversario de las Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios

Las actividades culminaron este sábado con una ceremonia de convivencia

La Secretaría de Marina informó que en el marco de la conmemoración del XXV Aniversario de las Fuerzas Especiales y Comandos Anfibios de la Armada de México, del 20 al 24 de julio se llevaron a cabo diversas actividades en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.

Dichas unidades fueron creadas en 2001, fueron organizadas, entrenadas y equipadas para obtener el éxito de la misión, por medios especiales, en áreas hostiles, negadas o políticamente sensibles; con habilidades y capacidades únicas en su formación, con el fin de proyectar el poder naval “donde la patria lo requiera”.

Lo anterior, con la finalidad de fortalecer el espíritu del cuerpo, fomentar el intercambio de experiencias operativas y enaltecer la historia, disciplina, preparación y compromiso de las unidades de élite.

Como parte de dicho programa se efectuaron ponencias históricas sobre la evolución de las Fuerzas Especiales, en las que destacaron la importancia del personal y la calidad de su preparación, así como el adiestramiento que han tenido a lo largo del tiempo.

De igual manera se efectuó una ponencia sobre la evolución de los Comandos, además de una galería táctica, en la cual, los asistentes observaron una exposición de equipo y material especializado.

Además, se realizó la séptima edición de la competencia nacional “Reto Quachic”, que consiste en actividades deportivas y de integración entre personal de las Fuerzas Especiales, Comandos Anfibios, Cadetes, personal naval en activo y retiro, permitiendo a las nuevas generaciones conocer de primera mano el profesionalismo, liderazgo y preparación que distinguen a estas unidades.

Durante la jornada, las y los participantes enfrentaron diversos obstáculos y circuitos como natación de 300 metros, caminata de mil 400 metros con equipo de 20 kilos y arma; así como transporte de herido, de embarcación, tiro de precisión, entre otros.

Todos los ejercicios fueron diseñados para poner a prueba la condición física, disciplina, determinación y capacidad de respuesta, promoviendo al mismo tiempo el compañerismo, la cohesión de grupo.

La Marina destacó que todas las actividades fortalecen el espíritu de cuerpo que distinguen a la Armada de México.

“El Reto Quachic representa una oportunidad para fortalecer el carácter y la resiliencia del personal, consolidando valores como el honor, el deber, la lealtad, la perseverancia y el compromiso con el servicio a la Nación, elementos fundamentales en la formación de las y los futuros Oficiales de la Armada de México”, detalló la dependencia.

En marco del evento, con el propósito de fortalecer los lazos de identidad, pertenencia y espíritu naval, los integrantes de las Unidades de Élite, acompañados de sus familias, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.

Como parte de la visita presenciaron una Revista Especial de Cadetes, durante la cual se dio lectura a los nombres del personal caído en actos del servicio. Posteriormente, la Banda de Guerra interpretó el Toque de Silencio en su honor, como un solemne homenaje a quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber.

Finalmente, las actividades conmemorativas culminaron este sábado con una ceremonia de convivencia, en la que se realizó la entrega de presentes y reconocimientos a los ganadores del Reto Quachic, así como a los participantes de las distintas actividades efectuadas durante la semana, en reconocimiento a su dedicación y compromiso.

“El espíritu guerrero es la esencia de los operadores especiales, herencia de la Armada de México que ha sido y seguirá siendo fundamental para mantener una moral alta, un marcado espíritu de cuerpo y la determinación voluntaria para el sacrificio“.

La Secretaría de Marina reconoce al personal que salvaguarda la soberanía nacional y contribuye a la seguridad del país mediante operaciones especiales de alta complejidad.