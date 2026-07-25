Sheinbaum anuncia estrategia de paz y seguridad en Cuautla tras detención de alcalde

Se entregaron 128 viviendas del Infonavit y 207 escrituras del Insus en Cuautla, Morelos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer una estrategia para construir paz y seguridad en Cuautla, Morelos, tras la detención del alcalde Jesús Corona.

El plan incluye la construcción de 10 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, atención casa por casa, más empleo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y mayor presencia de la Guardia Nacional. Así lo reveló tras encabezar la entrega de 128 viviendas del Infonavit y 207 escrituras del Insus como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

La mandataria aseguro que se trata de un trabajo en conjunto, de familias, Gobierno estatal y federal, en beneficio de las y los habitantes de dicho municipio.

“Vamos a construir juntas y juntos, porque este es un trabajo de todos, de las familias para que atiendan a sus hijos, del gobierno estatal y del gobierno federal. Y juntas y juntos vamos a construir la paz y la justicia en este maravilloso municipio”, informó.

Sheinbaum aseguró que tras la detención del alcalde de Cuautla, instruyó a su Gabinete fortalecer la presencia del Gobierno de México en este municipio, principalmente con acciones de atención a las causas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Detalló que la próxima semana iniciarán las visitas casa por casa y el acercamiento con comerciantes, por lo que se comprometió a regresar a Cuautla en tres meses para dar seguimiento al avance de estas acciones.

Sobre la entrega de Vivienda para el Bienestar, la mandataria recordó los cuatro componentes del programa: construir 1.8 millones de casas nuevas en todo el país para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos; entregar el mismo número de créditos para mejoramiento de vivienda; otorgar un millón de escrituras; y beneficiar a 5 millones de familias con la reestructuración de créditos impagables.

En Morelos serán 13 mil nuevas viviendas

El director general del Infonavit, Octavio Romero, dio a conocer que de 1.2 millones de viviendas que tiene como meta el organismo, ya cuenta con 440 conjuntos habitacionales aprobados que representarán 514 mil casas nuevas, es decir, un avance del 43 por ciento en la meta sexenal.

Y destacó que en Morelos, puntualizó que la meta del organismo son 13 mil nuevas viviendas con una inversión de 8 mil 150 millones de pesos (mdp).

Este día se entregaron 128 viviendas nuevas de las 13 mil que se pretenden construir y 207 escrituras del Insus; que forman parte de la meta nacional de construcción de 1.8 millones de nuevas casas en todo el país y la entrega de un millón de escrituras a nivel nacional.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la presidenta por ampliar la meta de vivienda en la entidad, que ahora es de 24 mil nuevas casas en todo el sexenio; lo que se suma a otras acciones coordinadas entre ambos niveles de gobierno en beneficio de los que menos tienen, como la inversión de mil 100 mdp para tecnificar el campo, la construcción de un Centro de Convenciones en Cuernavaca y el programa carretero “Circuito Tierra y Libertad”.