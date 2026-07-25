Sedena se deslinda de academias militarizadas tras muerte de menor en Tamaulipas

Caso Dafne (Redes Sociales)

La muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sigue generando reacciones de distintas autoridades. Ahora fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que aclaró que no tiene ninguna relación con este tipo de instituciones ni cuenta con atribuciones para supervisar su funcionamiento.

A través de un breve comunicado, la dependencia federal precisó que, respecto al fallecimiento ocurrido el pasado 16 de julio y a la información difundida en diversos medios, carece de facultades para autorizar, inspeccionar, regular o vigilar planteles educativos con características militarizadas.

La Sedena explicó que estas funciones no forman parte de sus atribuciones, de acuerdo con el Reglamento Interior de la dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, por lo que enfatizó que no mantiene vínculo alguno con la Academia Militarizada Marina Doenitz ni con cualquier otro plantel de esta naturaleza.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. El fiscal Jesús Eduardo Govea confirmó que la causa de muerte de Dafne fue asfixia por sumersión, resultado que, aseguró, fue determinado mediante diversos estudios periciales.

Detalló que especialistas en criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y la autopsia coincidieron en esa conclusión.

“Fue asfixia por sumersión”, afirmó el fiscal, quien además señaló que algunos testimonios recabados durante la investigación no coinciden con la causa científica del fallecimiento.

Madre denunció irregularidades

De acuerdo con el relato de Alejandra Quintos, madre de la menor, Dafne participaba en un campamento de verano organizado por la academia cuando, cuatro días después de iniciar las actividades, recibió una llamada del personal del plantel para informarle que la adolescente presentaba vómitos y pérdida del control de esfínteres.

Según su versión, pidió que su hija fuera trasladada de inmediato a un hospital, pero le respondieron que no era necesario porque ya se encontraba estable. Minutos después recibió una segunda llamada.

Tras hacerse público el caso, comenzaron a difundirse en redes sociales testimonios de exalumnos de la academia, además de exigencias para esclarecer lo ocurrido.

Persona detenida

El fiscal también explicó que Danna Yanina “N”, de 18 años, fue detenida mediante una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control.

Aclaró que la joven ya había sido entrevistada dentro de la investigación y que el día de su detención acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia y ofrecer su versión de los hechos. Fue en ese momento cuando se ejecutó el mandato judicial, descartando que hubiera sido arrestada únicamente por presentarse a declarar.

Debate sobre las escuelas militarizadas

La investigación también abrió un nuevo frente sobre la operación de este tipo de instituciones educativas.

Un día antes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que ninguna escuela de educación básica en México está autorizada para impartir educación militarizada y condenó cualquier forma de abuso, violencia o maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

Posteriormente, el titular de la SEP reiteró que la formación militarizada no está permitida en escuelas de educación básica y señaló que ese tipo de enseñanza corresponde exclusivamente al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la propia Sedena aclaró ahora que no tiene facultades para autorizar, supervisar o regular planteles educativos de esa naturaleza, por lo que se deslindó de cualquier relación con la Academia Militarizada Marina Doenitz mientras continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de la menor.