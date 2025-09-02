La Arrolladora Banda El Limón ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo el 15 de septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho se presentará de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, como parte de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La Arrolladora Banda el Limón en la Arena CDMX. La Arrolladora Banda el Limón en la Arena CDMX. (ESPECIAL FACEBOOK Arena CDMX)

Durante la conferencia mañanera del 2 de septiembre, la mandataria precisó que la explanada de la Plaza de la Constitución será el escenario principal, y que también participarán El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos como invitados especiales.

El concierto está programado para iniciar a las 20:00 horas (tiempo del centro de México); sin embargo, aún no se ha confirmado el horario exacto de cada presentación dentro del espectáculo.

Este evento forma parte de las actividades culturales gratuitas que se realizan cada año en el Zócalo, ofreciendo a los capitalinos y visitantes una noche de música y celebración patria.