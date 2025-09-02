La semana de Derechos Laborales fue un éxito

Semana de Derechos Laborales

En Estados Unidos, la red consular de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE), concluyó con éxito la XVII edición de la Semana de Derechos Laborales 2025. La semana tuvo lugar del 25 al 29 de agosto y fue un espacio diseñado para informar, orientar y proteger derechos en el trabajo de los paisanos.

Durante estos días se promovió la defensa, el trabajo, la seguridad familiar y la tranquilidad de las y los connacionales, por medio de intensas actividades.

Mediante asesorías legales y grandes esfuerzos para que la comunidad mexicana conozca y ejerza sus derechos, se obtuvieron resultados concretos en beneficio de los mexicano en EU.

Con más de 680 eventos y con un aproximado de 1,500 consultas atendidas, que alcanzaron a más de 228,000 personas, se difundió información preventiva y se brindó orientación legal.