México de luto; la justicia murió a manos de Morena: PRI

Alejandro Moreno, líder del PRI advierte que ahora viene la reforma electoral

México está de luto porque la justicia ha muerto a manos de Morena y de una reforma fraudulenta y perniciosa, como la Judicial que permitió al partido en el poder elegir a conveniencia a ministros, magistrados y jueces a fin de apoderarse del país.

Así lo advirtió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno quien calificó este 1 de septiembre como “un día negro para México y para la República”.

En el marco de la Reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el dirigente tricolor denunció que la siniestra alianza entre el poder político y el poder criminal en México ha provocado ya más muertos que Al Qaeda, Sendero Luminoso o el Estado Islámico.

El gobierno de Morena, agregó, ha provocado más muertos que cualquier organización terrorista del mundo.

“Morena no es un movimiento, sino un cártel”, sostuvo

En ese sentido, Alito cuestionó a Morena sobre la información que le darán al Secretario de Estados de EU-

“¿Qué es lo que le van a decir, cuando están destruyendo la democracia y el hoy ex presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se ha fotografiado con el narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y con Manuel Bartlett, a quien se le vincula con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena”, fustigó

Alito afirmó que “ninguna política de seguridad es creíble mientras el oficialismo insista en procurar impunidad para los suyos y perseguir a quienes los exhiben.

Advirtió que ahora se avecina la reforma electoral, con la que Morena quiere destruir la pluralidad, anular la competencia política y quedarse con el control absoluto del país.

Dijo que lo que buscan es claro: instalar una dictadura desde las urnas, donde solo ellos ganen, solo ellos manden y nadie los cuestione.

Sin embargo recalcó que el PRI no permitirá que México se convierta en otra Cuba o Venezuela.

“Que les quede claro, el PRI jamás permitirá que Morena asesine la democracia. No vamos a permitir que conviertan a México en Venezuela”, estableció

Señaló que quieren aniquilar la naturaleza del voto ciudadano, exterminar a los partidos de oposición e impedir la transmisión del poder por la vía democrática. Por eso, adelantó que el PRI votará en contra de esa locura de reforma electoral, por convicción, por historia y por los principios que le dan vida al partido.

“No vamos a permitir que se instale una narcodictadura terrorista y comunista en nuestro país, así nos cueste la vida”, aseveró