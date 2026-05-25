Cita médica en el IMSS 2026: guía para agendar en línea

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición de sus derechohabientes una alternativa para programar consultas médicas sin necesidad de acudir a las clínicas para realizar el trámite. A través de internet, los usuarios pueden gestionar una cita desde su teléfono celular o computadora.

La modalidad de cita médica en línea busca facilitar el acceso a los servicios de salud, reducir tiempos de espera y evitar filas en las unidades médicas. El servicio está disponible durante todo el año y puede realizarse mediante el portal oficial del IMSS o a través de la aplicación IMSS Digital.





¿Cómo agendar una cita médica en línea en el IMSS?

Para solicitar una cita médica en línea es necesario ingresar al portal oficial del IMSS o utilizar la aplicación IMSS Digital, disponible para dispositivos móviles.

El trámite requiere contar con algunos datos personales básicos para completar el registro y seleccionar la consulta correspondiente.

Los usuarios pueden elegir la fecha, el horario y el tipo de atención médica para ellos mismos o para cualquiera de sus beneficiarios registrados.





Los requisitos para solicitar una cita médica online

Antes de iniciar el proceso, el IMSS señala que es importante tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.

Con esta información, el derechohabiente puede acceder a la plataforma y completar el procedimiento para agendar una consulta médica.

La confirmación de la cita será enviada mediante los canales habilitados por el sistema una vez concluido el proceso.





Ventajas de usar la plataforma digital del IMSS

Uno de los principales beneficios de esta herramienta es que permite evitar filas y tiempos de espera en las clínicas.

Al realizar el trámite desde casa o cualquier lugar con acceso a internet, los usuarios pueden programar consultas sin necesidad de acudir físicamente a una ventanilla.

Además, el servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, incluyendo fines de semana y días festivos.