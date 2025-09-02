Secretaría de Salud llama a reducir consumo de refrescos y refuerza vacunación contra el sarampión

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, advirtió sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas azucaradas y llamó a disminuir su ingesta como parte de una estrategia para alcanzar un mejor estado de salud en la población.

Emergencia sanitaria El secretario de salud, David Kershenobich, habla durante una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional (Mario Guzmán/EFE)

“Los niños menores de dos años tienen más posibilidades de consumirlas si los adultos de su hogar lo hacen, razón por la cual hay que enfocar las campañas en ellos”, señaló el funcionario, al destacar que en reuniones sociales y familiares el refresco suele ser la primera opción, lo que normaliza su consumo.

Agregó que la publicidad de estas bebidas suele asociarse con modernidad, éxito y estatus social, desplazando lo tradicional, aunque su impacto es negativo, ya que puede influir en el estado de ánimo. “Quienes consumen más de tres o cuatro bebidas por día incrementan el riesgo de ansiedad y depresión. El azúcar libera químicos en el cerebro asociados con el placer, pero los niños no deben estar tan expuestos”, puntualizó.

Recordó que en 2012 se registraron 118 mil muertes atribuibles al sobrepeso en México, lo que representó el 10.6% del total de defunciones, además de una pérdida de 4.2 años de vida en promedio.

En otro tema, Kershenobich informó sobre la situación del sarampión en el país, con 4 mil 353 casos confirmados y 17 defunciones hasta el momento. El 95% de los contagios se concentran en Chihuahua, donde se ha establecido un cerco sanitario para evitar su diseminación.

“La vacunación es un acto de amor; son gratuitas y seguras para toda la familia”, subrayó el titular de Salud. Detalló que la cobertura de vacunación con esquema completo se encuentra en 81.1% y se espera alcanzar el 91% en los próximos meses.

Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado 5 millones 980 mil dosis contra el sarampión. Cada vez que se detecta un caso, se activa un protocolo de vigilancia y contención que abarca 25 manzanas alrededor del paciente.

Finalmente, invitó a la población a informarse sobre los centros de vacunación a través de la línea 079.