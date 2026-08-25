Sin cambios en Sinaloa; nueva gobernadora continuidad de Rocha Moya, acusa PRI

Graciela Domínguez, nueva gobernadora interina en Sinaloa

La dirigencia nacional del PRI exigió resolver la crisis que se vive en Sinaloa y fustigó la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa pues acusó ese nombramiento representa la continuidad del grupo cercano a Rubén Rocha Moya, con lo que se esfuma la posibilidad de un cambio político para el estado.

“Este es un reclamo de todo el pueblo de Sinaloa y México: o están con la gente o están con los cárteles del crimen organizado”, emplazó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Luego de que el Congreso de Sinaloa nombrara este martes a Domínguez Nava como gobernadora interina, con 31 votos a favor y seis en contra, la senadora del PRI por Sinaloa, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, cuestionó que Morena haya optado por una figura vinculada directamente con la administración del gobernador con licencia.

“Sin novedad: Rocha sigue gobernando Sinaloa”, sentenció la legisladora sinaloense y explicó que la llegada de Domínguez a la gubernatura no implica una ruptura con el grupo político que encabezó el estado durante los últimos años.

A través de un posicionamiento, Sánchez acusó una contradicción dentro de Morena, al señalar que integrantes del partido se habían manifestado inconformes con el intento de Rocha Moya de regresar al cargo, pero ahora, le permiten mantener influencia en la definición del gobierno estatal.

“La hipocresía de Morena es evidente. Decían que estaban molestos por su regreso, pero hoy, le siguen permitiendo poner gobernador”, reprochó.

En tanto, el dirigente tricolor recalcó que es imperativo pacificar y resolver esta crisis que vive Sinaloa pues “los sinaloenses están perdiéndolo todo”.

Moreno recordó que el colapso es claro pues en las elecciones del 2021 operaron con el respaldo directo de los cárteles del crimen organizado.

“Ese es el problema”, insistió el dirigente tricolor

Recaló que Sinaloa lleva viviendo cinco años de pesadilla donde se ha registrado 3 mil familias desplazadas y más de 5 mil empresas y establecimientos cerrados.