AMRACI propone norma nacional de seguridad contra incendios ante el creciente industrial y de inversión

Seguridad contra incendios, un reto para México ante el crecimiento industrial y nuevas inversiones

El crecimiento industrial y la llegada de nuevas inversiones a México colocan a la seguridad contra incendios como un asunto que va más allá de la protección de instalaciones, es por ello que para la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios (AMRACI), incorporar medidas de prevención desde el diseño de los proyectos puede ser determinante para proteger vidas, empleos y la continuidad de las operaciones.

Durante la inauguración de la 9ª Expo Fire, el presidente nacional de AMRACI, David Morales Reinosa, señaló que el desarrollo económico no debe medirse únicamente por el capital invertido o por la infraestructura construida, sino también por la capacidad de las instalaciones para responder ante una emergencia.

Ante la representante de la Secretaría de Economía, Andrea Solano Rendón, se expuso que en México ocurren diariamente alrededor de 260 incendios urbanos y no urbanos. A estos hechos se suman pérdidas humanas y daños económicos que impactan a empresas, trabajadores, familias, aseguradoras y comunidades.

Norma nacional

Morales Reinosa sostuvo que la protección contra incendios debe dejar de considerarse un gasto y convertirse en una inversión estratégica, especialmente en un momento en que México recibe nuevos proyectos relacionados con la relocalización de cadenas globales de suministro.

El dirigente planteó la necesidad de avanzar hacia una Norma Oficial Mexicana de Seguridad Humana y Protección contra Incendios que establezca criterios homologados en todo el país. La propuesta busca contar con requisitos claros, verificables y medibles para edificios públicos, industrias, establecimientos comerciales y viviendas.

De acuerdo con AMRACI, una regulación nacional permitiría fortalecer la supervisión, facilitar la digitalización de procesos y reducir espacios para prácticas irregulares. También generaría mayor certidumbre para los inversionistas y contribuiría a elevar la competitividad del país.

El presidente del organismo destacó como referente la Norma Estatal de Seguridad Humana y Protección contra Incendios de Jalisco, al considerar que puede aportar experiencia para construir criterios comunes a nivel nacional.

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Prevención desde las escuelas

Durante el encuentro también se destacó la importancia de formar una cultura de prevención desde edades tempranas. En ese sentido, AMRACI reconoció la labor de Virginia Sendel Iturbide, fundadora y presidenta de Fundación Michou y Mau, por sus 28 años de trabajo en favor de niñas y niños víctimas de quemaduras.

Además, se informó que el programa “Aprende a Mantenerte Seguro” ha llegado durante sus primeros dos años a más de 80 mil niños y 3 mil docentes en dos estados del país, con el objetivo de llevar conocimientos de prevención a las comunidades escolares.

La asociación consideró que estos contenidos deberían incorporarse de manera permanente en los programas educativos y, posteriormente, en los libros de texto.

El sector también enfrenta el reto de contar con especialistas preparados ante instalaciones cada vez más complejas, nuevos materiales, sistemas automatizados y espacios de almacenamiento de alta densidad. AMRACI señaló que ha trabajado durante más de una década con CONOCER y otros integrantes de la cadena de valor para fortalecer la profesionalización y certificación, con más de 500 profesionales certificados.

La 9ª Expo Fire se realiza este 25 y 26 de agosto en el World Trade Center, con la participación de especialistas nacionales e internacionales en prevención y combate de incendios. Para AMRACI, el desafío es que cada nueva industria, inversión y espacio construido en México esté acompañado por medidas de seguridad que permitan proteger a las personas y garantizar la continuidad de las actividades.