“Queremos gubernaturas”, demanda dirigencia del PT en vísperas de resultados de encuestas en Morena

El dirigente nacional del PY, Alberto Anaya con la senadora, Geovanna Bañuelos

A unos días de que Morena difunda el resultado de la encuesta para designar a la o el coordinador estatal de la 4T en Zacatecas, el Partido del Trabajo a través de su dirigente nacional, Alberto Anaya advierte que ese partido quiere gubernaturas.

“Queremos gubernaturas…”, aseveró el dirigente nacional del Partido del Trabajo , Alberto Anaya durante el cierre de las Asambleas para la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Zacatecas donde la senadora Geovanna Bañuelos es la aspirante de este partido a esa gubernatura.

El PT mantiene una confrontación con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien ha descalificado a la senadora, senadora Bañuelos, lo que ha tensado la unidad interna de esa alianza en esa entidad.

“Queremos decir claro, queremos gubernaturas. Y queremos decirlo también de manera franca y sincera, queremos que nuestra senadora Geovanna Bañuelos sea la próxima gobernadora del Estado de Zacatecas”, recalcó Anaya

El líder nacional del PT, aseveró que Zacatecas es prioritario para este partido y quieren la gubernatura.

“Con Geovanna Bañuelos queremos la gubernatura de este estado. Tiene preparación. Tiene experiencia. Tiene trayectoria de lucha.”, estableció

En tanto, la senadora Geovanna Bañuelos dejó en claro que se tiene un proyecto para Zacatecas pues conoce los problemas del estado y sus soluciones donde la prioridad es recuperar la paz en esa entidad.

Zacatecas ha sido un territorio disputado por cárteles del narcotráfico debido a su posición estratégica para el tráfico hacia Estados Unidos.

Pese a que ha registrado una caída en homicidios, una parte importante de la población adulta en municipios como Fresnillo y la capital mantiene una alta percepción de inseguridad en ese estado.

Bañuelos dijo que las prioridades para la entidad son rescatar el campo, recuperar la paz y reconstruir el tejido social, generar empleos dignos, garantizar agua potable y servicios de salud, mejorar las carreteras, proteger a los jóvenes frente al crimen organizado y dignificar las condiciones laborales del magisterio y de los trabajadores de la salud.