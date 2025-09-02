Semana Nacional de Salud Pública busca beneficiar a 20 millones de personas en todo el país

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, anunció el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, un esfuerzo que reúne a estados y municipios con el objetivo de promover hábitos y entornos saludables en todas las edades.

Semana Nacional de Vacunación 2025 El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde. (EFE)

La estrategia busca impulsar la participación comunitaria y coordinar instituciones más allá del sector salud, con la meta de alcanzar a más de 20 millones de personas mediante más de 30 mil acciones de salud pública.

En la jornada participarán los 32 estados, 242 jurisdicciones sanitarias y 2 mil 478 municipios del país. Entre las actividades programadas se incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, así como acciones en escuelas y espacios de trabajo públicos y privados.

Con un enfoque de equidad, la campaña priorizará a personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y niñas y niños que habitan en zonas rurales. También se dará atención temprana a enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal.

El lema de esta edición es “Unidas y unidos por tu salud. Construyendo Bienestar”, y se desarrollará del 6 al 13 de septiembre en todo el país.