Logra México la Presidencia de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO)

México logró un importante avance en el ámbito empresarial internacional al obtener la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industrial y Servicios (AICO) para el periodo 2026-2028, cargo que será encabezado por José de Jesús Rodríguez Cárdenas.

La designación se llevó a cabo este 14 de abril en Cochabamba, Bolivia, donde el representante mexicano fue electo por unanimidad con el respaldo de diversas cámaras empresariales de la región. Este nombramiento marca un hecho relevante para el país, ya que México no ocupaba la presidencia de este organismo desde hace más de 30 años.

El proceso contó con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, encabezada por Vicente Gutiérrez Camposeco, quien destacó la importancia de este logro en un contexto económico internacional complejo.

De acuerdo con Gutiérrez Camposeco, la llegada de México a la presidencia de AICO abre nuevas oportunidades para fortalecer la relación con cámaras empresariales de países como Estados Unidos y Canadá, lo que permitiría ampliar la presencia estratégica del organismo y reforzar la interlocución del sector privado mexicano en el extranjero.

La elección se da en un momento clave para la región iberoamericana, caracterizado por cambios en las cadenas globales de valor y la próxima revisión de acuerdos comerciales en América del Norte. En este escenario, el liderazgo mexicano podría influir en la construcción de nuevas estrategias de cooperación económica y comercial.

Por su parte, Rodríguez Cárdenas, quien anteriormente se desempeñaba como tesorero de la AICO, asumió el compromiso de impulsar una agenda enfocada en el fortalecimiento de la integración económica regional. Entre sus prioridades se encuentran el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como la promoción de la competitividad en los países miembros.

Asimismo, planteó la necesidad de generar mecanismos que respondan a los retos actuales del comercio internacional, incluyendo la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación a nuevos mercados globales.

En la contienda por la presidencia también participaron representantes de cámaras empresariales de Colombia y España, lo que resalta el nivel de competencia y el interés de distintos países por liderar este organismo.

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios agrupa a cámaras empresariales de más de 20 países, lo que la convierte en una plataforma clave para el intercambio comercial, la cooperación empresarial y la generación de alianzas estratégicas en la región iberoamericana.

Analistas consideran que este nombramiento podría traducirse en mayores oportunidades para las empresas mexicanas, especialmente en sectores que buscan expandirse hacia mercados internacionales. Además, se espera que México tenga un papel más activo en la definición de políticas que favorezcan el crecimiento económico regional.

Con este nombramiento, México no solo recupera un espacio de liderazgo en el ámbito empresarial iberoamericano, sino que también se posiciona como un actor relevante en la construcción de una agenda económica más integrada y competitiva para los próximos años.