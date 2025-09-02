Tormenta “Lorena” se acerca Baja California Sur; tocaría tierra como huracán categoría 1

Se espera que "Lorena" toque tierra el fin de semana en Baja California Sur (Archivo)

Huracán rumbo a BCS — Con un llamado de alerta a tomar precauciones se pronunció este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al advertir en un comunicado que la tormenta tropical “Lorena”, que se formó en el Pacífico avanza hacia las costas de Baja California Sur y se intensificaría a huracán categoría 1 en las próximas horas, por lo que de mantener rumbo podría tocar tierra el fin de semana.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, subrayó en conferencia de prensa que “Lorena” podría evolucionar a ciclón categoría 1 en las próximas 36 horas, aunque también existe la posibilidad de que llegue a categoría 2.

En la misma línea, advirtió que a partir de este 3 de septiembre se instalará un temporal de lluvias que dejará precipitaciones torrenciales e intensas en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Asimismo, el coordinador del SMN refirió que se espera que el fenómeno toque tierra en las primeras horas del sábado en la costa occidental de Baja California Sur y avanzaría hacia Sonora.

El Servicio Meteorológico Nacional también comunicó que la suma de lluvia que se prevé entre martes y sábado es equivalente al 300 % de lo que llueve en un mes en Baja California Sur y un 140 % en Sonora. “Es decir, tres veces la lluvia de septiembre” en Baja California Sur y 1.4 veces, en Sonora, precisó.

Puntualizó que el pronóstico de lluvias intensas durante toda la semana se extiende a Nayarit, Sinaloa, Durango, Sinaloa y Chihuahua, además de que se prevén lluvias muy fuertes en el centro del país.

Ante estas condiciones, pidió extremar precauciones en las regiones de impacto del fenómeno que podrían ocasionar inundaciones repentinas, deslaves y erosión del terreno.

La Crónica de Hoy/2025