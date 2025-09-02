“Vamos a enfrentar a los cárteles donde quiera que estén”: Rubio en su avión con destino a México

Escalada bélica en el Caribe El secretario de Estado de EU, Marco Rubio (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró en el avión que lo trasladó este martes a México, para su primera visita oficial, que no quiere entrar en el juego sobre si el presunto ataque a una narcolancha procedente de Venezuela es el inicio de una operación a gran escala contra el régimen chavista y contra el presidente Nicolás Maduro, al que acusa de ser un capo del narcotráfico.

“No voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”, dijo a los periodistas, al ser preguntado sobre si Washington planea atacar militarmente a Venezuela, valiéndose del contingente militar que ha desplegado en el Caribe, desde el que asegura haber hundido un navío que presuntamente partió del país caribeño con drogas a bordo.

“Esta es una operación antidrogas. Vamos a enfrentar a los carteles de la droga dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de EU”, aseguró el principal responsable de la diplomacia estadounidense, que remitió a los periodistas al Pentágono, que compartió imágenes donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

En su justificación del ataque, Rubio afirmó que el transporte de estupefacientes que representa el barco atacado este martes desestabiliza “no sólo a EU, sino a toda la Cuenca del Caribe. Estas drogas en particular probablemente se dirijan a Trinidad (y Tobago) o a algún otro país del Caribe, y en ese caso, sólo contribuyen a la inestabilidad que enfrentan estos países”.

“El presidente ha sido muy claro al decir que usará todo el poder de EU para combatir y erradicar a estos carteles de la droga, sin importar desde dónde operen ni cuánto tiempo lleven en el cargo para interrumpir el tráfico de drogas en Estados Unidos”, añadió el secretario de Estado.

Rubio dijo que este tipo de operaciones continuarán “mientras esos barcos estén en la región y mientras el presidente (Trump) esté en la Casa Blanca”.

El secretario de Estado de EU tiene previsto reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, este miércoles y, posteriormente, ofrecer una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.