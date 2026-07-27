Plataforma SaberesMX democratiza el acceso al conocimiento y la certificación: Monreal

Ricardo Monreal celebra lanzamiento de nueva plataforma SaberesMx

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, celebró el lanzamiento de la plataforma “SaberesMX”, que calificó como una política pública que democratiza el acceso al conocimiento y permite que cualquier persona obtenga certificaciones públicas sin costo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que la educación superior debe consolidarse como un espacio permanente de innovación, mientras que la comunidad docente debe asumir que la tecnología es una herramienta para ampliar el acceso al conocimiento y reducir brechas que no representan ninguna amenaza.

Por lo anterior, invitó a las y los mexicanos a sumarse a este esfuerzo para generar una correcta adecuación a los nuevos tiempos, sin rehusarse a enfrentarlo desde el punto de vista legislativo: el uso de plataformas e inteligencia artificial.

El diputado expresó que el tema de la transformación tecnológica adquiere una importancia especial porque obliga a la educación superior y a la comunidad docente a enfrentar el desafío de colocar a la altura de una revolución que ya está en marcha y que no se va a detener.

“Como docente de la UNAM, he comprobado que los jóvenes, los estudiantes, mis alumnos, buscan espacios y nuevas formas de construir conocimiento, de ampliar la cobertura y que sigue siendo importante para ellos, pero también resulta indispensable transformar la manera de enseñar”, afirmó.

Además, aprovechó para referirse al libro “Race Against the Machine” —“Carrera contra las máquinas” en español—, donde se plantea que la revolución digital no es un cambio pasajero, ni una moda tecnológica, sino una transformación profunda que ya está modificando la forma en la que se trabaja, se produce riqueza y se distribuyen oportunidades en el mundo.

Explicó que los autores advierten que la automatización, la inteligencia artificial, la robótica y herramientas como el reconocimiento de voz sustituirán en un número creciente las tareas realizadas por las personas, incluyendo la educación.

“Su planteamiento propone dejar de ver a las máquinas como adversarias y comenzar a entenderlas como aliadas para proteger las capacidades humanas”.