Detienen a la esposa del alcalde asesinado en Temoac junto al jefe policial del municipio

Esposa del alcalde de Temoac La presienta del DIF fue detenida (Fiscalía e Morelos)

La Fiscalía General del Estado de Morelos cumplimentó órdenes de aprehensión contra Marisol “N”, presidenta del Sistema DIF de Temoac y esposa del alcalde Valentín Lavín Romero, asesinado la semana pasada, así como contra Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio.

Las capturas fueron realizadas cinco días después del homicidio de Valentín Lavín Romero, ocurrido en el interior de las oficinas del Ayuntamiento de Temoac.

Mientras avanza el proceso judicial, Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N” quedaron a disposición de un juez especializado, quien determinará su situación jurídica conforme al desarrollo de las indagatorias.

Las autoridades mantienen bajo resguardo la Presidencia Municipal de Temoac, donde continúan las diligencias ministeriales relacionadas con el caso.

¿Quién mató al alcalde de Temoac?

La detención de Marisol “N” ocurre en un contexto en el que las autoridades ya habían documentado investigaciones relacionadas con integrantes de su familia.

La presidenta del DIF municipal es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, conocida como “La Patrona”, quien fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025 junto con otras diez personas señaladas como presuntas integrantes de las células delictivas Los Aparicio y Los Huazulco, con presencia en municipios de la región oriente de Morelos.

Antes de las detenciones anunciadas este lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Valentín Lavín Romero era investigado por su presunta relación con esos grupos criminales.

El funcionario federal explicó que una de las líneas de investigación analiza un posible conflicto entre el alcalde y grupos rivales vinculados con dichas organizaciones.

También señaló que Andrea “N”, identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de esas estructuras, ya se encontraba detenida, al igual que el suegro del presidente municipal.

Hasta el momento no se ha determinado quiénes son los responsables del asesinato del alcalde, pero ya se realizaron las primeras detenciones.