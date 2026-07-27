Huelga en Monte de Piedad: quiénes pagarían intereses extra y quiénes podrían perder sus empeños

Huelga en Monte de Piedad Foto: Especial

Han pasado casi diez meses desde que estalló la huelga en Monte de Piedad, sin fecha para la solución del conflicto laboral. Ante este panorama, miles de usuarios se encuentran en medio de la incertidumbre pues desconocen cuándo podrán recuperar sus objetos empeñados.

Asimismo, durante el transcurso de esta huelga han surgido muchas dudas en torno al mecanismo con el que opera actualmente la institución. Específicamente, respecto a esta cuestión: ¿es posible perder las prendas o generar intereses adicionales durante la huelga?

Cabe señalar que la situación de los contratos prendarios depende de las condiciones particulares de cada préstamo y de las medidas implementadas por la institución durante la contingencia. Sin embargo, en esta nota aclararemos esas y otras preguntas.

¿Quiénes podrían pagar intereses adicionales?

La preocupación se concentra principalmente en los clientes cuyos contratos vencieron durante la huelga. Mientras las sucursales permanecen cerradas, muchos usuarios no han podido acudir personalmente para renovar el préstamo o liquidar el adeudo. Esto provoca incertidumbre sobre posibles cobros de intereses adicionales.

No obstante, a través de su página web, el Nacional Monte de Piedad lanzó un comunicado en el que señala que las personas que podrían perder sus empeños o bien pagar intereses extra son las siguientes:

Todas aquellas personas que no recurran a un refrendo adicional.

Todas aquellas personas que no paguen puntualmente acorde con el nuevo calendario de pagos y comercialización.

Es decir que cualquier tipo de atraso generará una tarifa extra y, si estos atrasos se van acumulando y no se cumple con los pagos, los usuarios morosos perderán sus prendas y no será posible recuperarlas cuando la huelga en Monte de Piedad termine y las sucursales retomen sus actividades habituales.

¿Qué hacer si tienes una prenda empeñada?

Para todos aquellos usuarios que tienen un objeto empeñado, las recomendaciones para ir al día y no poner en riesgo sus prendas son las siguientes:

conservar el contrato original

revisar periódicamente los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad

mantener evidencia de los pagos realizados previamente

consultar el estado del préstamo mediante los servicios habilitados por la institución

evitar dejar pasar cualquier comunicación oficial relacionada con la huelga

Estas medidas pueden facilitar cualquier aclaración cuando las operaciones regresen a la normalidad.

Por ello, esperar a que las sucursales retomen operaciones no significa que la deuda quede suspendida o congelada. Aunque la prenda permanece bajo resguardo, las condiciones contractuales siguen vigentes, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente los términos de tu contrato

¿Cómo pagar o refrendar si las sucursales están cerradas?

La respuesta es: sí. Puedes hacerlo sin ir físicamente a través de las siguientes maneras:

App o portal Mi Monte

Pagos con referencia en tiendas autorizadas

Transferencias bancarias

Canales digitales de atención

Así, cuando el servicio vuelva a la normalidad, podrás recuperar tu artículo sin cargos extras ni complicaciones.

¿Qué servicios siguen disponibles?

Aunque las sucursales permanecen cerradas, el Nacional Monte de Piedad continúa ofreciendo algunos servicios de atención mediante canales alternativos para orientar a los usuarios sobre sus contratos y resolver dudas generales.

Por ello, si tienes alguna duda puntual referente al empeño de tus prendas durante la huelga, el Monte de Piedad ha puesto a disposición de sus clientes un número de WhatsApp y otros datos de contacto para comunicarte con asesores.

Si quieres comunicarte con alguno de los asesores, podrás hacerlo en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados hasta las 16:00 horas, en los siguientes números: