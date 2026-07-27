Ángel Rodriguez Mora Esto fue lo último que publicó Ángel en redes antes de asesinar a sus padres en Cholula" (Instagram: (@angelrodriguezmora))

El trágico suceso ocurrido en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula, conmocionó a la comunidad tras revelarse los detalles previos al doble homicidio. Ángel Rodríguez Mora, un hombre de 30 años dedicado al fisicoculturismo y al entrenamiento deportivo, difundió un video en sus redes sociales horas antes de privar de la vida a sus padres y herir a su hermano menor dentro de su domicilio en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real.

¿Qué decía el video que publicó Ángel antes del crimen?

En el material que publicó en redes sociales, principalmente una historia de su perfil de Instagram, el presunto agresor aparece hablando de manera insólita y con un marcado fervor religioso.

En la historia de Instagram, el fisicoculturista menciona la importancia de creer en Jesucristo e incita a tocar las puertas para entrar a las casas de la zona de Puebla y Cholula, llegando a mencionar incluso a otros países como Canadá, España e Inglaterra.

¿Cómo ocurrieron los hechos en San Pedro Cholula?

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego y notar una conducta sumamente agresiva por parte del sujeto.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer de la tercera edad a causa de heridas de bala.

Asimismo, un menor de edad resultó lesionado durante la agresión y fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Ángel fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición del Ministerio Público.