Acusa PRI a Morena de actos anticipados de campaña por elección de sus coordinadores

Manuel Añorve, líder del PRI en el Senado acusó una “descarada anticipación de campañas" de Morena (Cuartoscuro)

Ante el proceso para seleccionar a sus coordinadores estatales rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, el PRI en el Senado acusó a Morena de realizar actos anticipados de campaña de cara a esos comicios y alerto que esos procesos se han convertido en una estrategia de promoción política fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral.

El coordinador del PRI en el Senado, a Manuel Añorve Baños afirmó que los aspirantes de Morena en las 17 entidades donde habrá comicios el próximo año ya realizan actividades de posicionamiento público, promoción de imagen y búsqueda del voto ciudadano bajo el argumento de estar seleccionando a sus representantes de la llamada Cuarta Transformación.

El legislador sostuvo que existe una “descarada anticipación de campañas” y cuestionó la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), al que pidió intervenir para revisar las actividades de los aspirantes y determinar si existen violaciones a la normativa electoral.

“¿Dónde está el árbitro electoral, dónde está el INE?”, cuestionó Añorve, al señalar que las autoridades no deben permanecer omisas ante lo que calificó como un posible uso indebido de recursos para impulsar candidaturas antes del inicio formal de los procesos electorales.

El senador del PRI aseguró que los recorridos, eventos públicos y actividades de los aspirantes morenistas representan una campaña adelantada disfrazada de selección interna.

Añadió que existen casos documentados en entidades como Guerrero, Colima y Chihuahua, donde —según dijo— algunos perfiles de Morena han desplegado actividades de promoción con un gasto considerable, aunque no precisó montos.

“Morena y sus candidatos actúan con total impunidad”, afirmó el legislador, quien acusó que el partido en el poder tiene influencia sobre instituciones del Estado, lo que —dijo— genera condiciones de ventaja frente a otras fuerzas políticas.

Añorve Baños informó que el PRI ya presentó denuncias relacionadas con estos hechos y aseguró que cuenta con documentación que, desde su perspectiva, acredita las presuntas irregularidades.

El senador exigió al INE revisar los casos y aplicar las sanciones correspondientes para evitar que los aspirantes de Morena obtengan ventaja antes del arranque oficial de las campañas.

“En el PRI tenemos pruebas contundentes, documentadas de sus actos anticipados de campaña”, afirmó.

Las declaraciones del priista ocurren en un escenario de creciente disputa política rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego gubernaturas, congresos locales y diversos cargos de elección popular.