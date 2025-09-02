Visita de Marco Rubio subraya colaboración en igualdad de condiciones entre México y EU, asegura Sheinbaum

La presidenta adelantó que mañana llegará a México Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, con quien se firmarán entendimientos de cooperación y colaboración conjunta, “sin injerencismo, sin subordinación, una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias”.

En este contexto, la mandataria enfatizó que no se acepta la intervención del Ejército de EU en México, ya que sería una violación a la soberanía y porque el combate a la delincuencia organizada es mucho más complejo. “No aceptamos injerecismo, violación a nuestro territorio y subordinación”, comentó mientras destacaba que se trata de un entendimiento bilateral basado en el respeto mutuo.

Itinerario de Marco Rubio:

Llega por la tarde y es recibido por el canciller. 3 de agosto: Reunión bilateral a las 10:00 horas, seguida de conferencia conjunta con Marcelo Ebrard.

La presidenta aseguró que la reunión mostrará una relación de respeto y colaboración, reafirmando la soberanía de México.

En materia migratoria, destacó que la migración hacia Estados Unidos ha disminuido de manera significativa, y que los mexicanos que regresen serán recibidos con los brazos abiertos. Además, señaló que los estadounidenses que deseen vivir en México deberán respetar nuestras leyes, concluyendo: “México está de moda”.

El gobierno de la Ciudad de México implementa acciones para evitar el encarecimiento de los servicios en las zonas con mayor afluencia de migrantes estadounidenses.