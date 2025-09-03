Ampliación de carretera Pochutla-Huatulco beneficiará a los habitantes de Oaxaca

Ampliación de carretera Pochutla-Huatulco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict) acelera la modernización y ampliación del tramo carretero Pochutla-Huatulco, con el objetivo de concluir los trabajos en diciembre de 2025. La obra forma parte del eje carretero Salina Cruz-Zihuatanejo y busca brindar mayor seguridad, rapidez y comodidad a los usuarios que se trasladan hacia la región turística de Huatulco y Puerto Escondido.

Con una inversión de mil 309 millones de pesos, el proyecto contempla la ampliación de 25.6 kilómetros, pasando de siete a 12 metros de ancho, lo que incluye dos carriles de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales. Estos cambios permitirán ahorrar hasta 20 minutos de trayecto, mejorar las curvas y elevar la velocidad de circulación de 40 a 90 kilómetros por hora, siempre con condiciones de mayor seguridad vial.

Los trabajos comenzaron el 16 de mayo de este año y abarcan tanto la construcción y supervisión como la liberación del derecho de vía. Además, la obra genera un impacto positivo en el empleo, con 1,800 fuentes de trabajo directas, 3,600 indirectas, y una plantilla de 300 trabajadores apoyados por 100 máquinas.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó que esta modernización es una obra de enorme beneficio para la población, ya que no solo conecta a 950 mil habitantes de la región, sino que también facilita el acceso a destinos turísticos estratégicos para Oaxaca, impulsando así el desarrollo económico y social.

Con la ampliación, los automovilistas contarán con mejor señalización, curvas más ligeras y acotamientos que facilitarán maniobras de rebase, lo que hará más rápido y seguro el tránsito hacia la costa oaxaqueña.