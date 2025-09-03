Café Bienestar: el grano 100% mexicano que busca apoyar a miles de productores indígenas

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Café Bienestar, una iniciativa que busca transformar la vida de miles de familias productoras y acercar a los consumidores un café auténtico, de calidad y sin aditivos.

Café del bienestar (Toma de pantalla)

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, explicó que este proyecto coloca al campo en el centro del desarrollo económico y cultural, apostando por la inclusión, el cuidado ambiental y la justicia social. Detalló que 6 mil 646 productoras y productores serán beneficiados, de los cuales 6 de cada 10 son mujeres, y que se realizará un acopio de 913.56 toneladas de café con una inversión inicial de 59.4 millones de pesos.

El Café Bienestar es 100% mexicano, elaborado principalmente con variedades arábica y robusta, sin aditivos ni saborizantes. Proviene de comunidades indígenas mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanecos y totonacos, en los estados de Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, lo que garantiza un grano con identidad, historia y arraigo cultural.

Respecto a su precio, el producto será comercializado en tres presentaciones: 50 gramos en 35 pesos, 90 gramos en 65 pesos y 205 gramos en 110 pesos. En esta primera etapa podrá adquirirse en las Tiendas del Bienestar de Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con la intención de extender su distribución en los próximos meses.

La presidenta Sheinbaum destacó que este lanzamiento está vinculado al programa Sembrando Vida y que representa un paso importante para fortalecer al campo mexicano, al mismo tiempo que ofrece a las y los consumidores un café auténtico, sin intermediarios y con beneficios para la salud gracias a sus antioxidantes. “Se trata de un programa muy bonito”, expresó al subrayar que cada taza de Café Bienestar significa dignidad y desarrollo para miles de familias campesinas.