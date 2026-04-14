PVEM se divorcia de Morena en SLP y va solo por la gubernatura en 2027

El Partido Verde en San Luis Potosí confirma su ruptura con Morena; confirma quje van solos en la elección del 2027 (@karencastrejont)

Fractura PVEM y Morena — El nepotismo que rechaza Morena y del que trató que fuera adoptado por sus aliados rumbo a las elecciones del 2027, fue ignorado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que comunicó su divorcio con los guinda al menos en San Luis Potosí, donde confirmó que van solos por la gubernatura y donde es inminente que su abanderada será la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo.

La fractura del PVEM con Morena en San Luis Potosí lo informó Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional de los verdes, quien el lunes confirmó que el partido va en solitario en la entidad y sin alianza en las elecciones del 2027.

La dirigente nacional del Verde Ecologista destacó ante dirigentes del partido y legisladores, que el PVEM cuenta con los candidatos que son capaces de ganar los comicios que se avecinan.

“Contamos con perfiles pues altamente competitivos, mujeres, hombres preparados, con energía, con trabajo y sobre todo con pasión, pero sobre todo listos y esto es lo más importante para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente", señaló Karen Castrejón.

Seguros de que no hay partido político que les haga sombra, ni Morena, los verdes aseguran que son la principal fuerza política en San Luis Potosí y se autocalifican como un partido con “rumbo definido”.

“Vamos por algunas otras gobernaturas en otras de las circunscripciones, por supuesto, y daremos a la gente lo que nos ha pedido, un partido fuerte, un partido joven", apuntó la líder nacional de los verdes.

Asimismo, Karen Castrejón fue certera al señalar que el PVEM se encuentra en un proceso de expansión que “vamos a consolidar, no sólo (con) la gubernatura en San Luis Potosí, sino a seguir creciendo en todo el país, con organización, unidad”, resaltó.

La ruptura de los verdes con Morena se venía cocinando desde hace varios meses, luego de que el Gobernador Ricardo Gallardo, rechazó sumarse a los lineamientos del partido guinda de cero al nepotismo, ya que de aceptar hubiera frenado las aspiraciones de su esposa a la gubernatura.

El pasado 10 de marzo, Ricardo Gallardo aseguró que él no está impulsando las aspiraciones de su esposa para relevarlo en la gubernatura, ya que es una decisión personal y, de darse, rechazó que implique nepotismo.

Para justificar la inminente candidatura de la senadora Ruth González, sin que se tengan que sumar al ordenamiento de Morena, el Gobernador de San Luis Potosí señaló que “creo que se ha desvirtuado totalmente, el nepotismo, ya que éste es cuando eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, al tío, al papá, al primo a trabajar. Ese es nepotismo”.

La Crónica de Hoy 2026