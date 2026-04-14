Sheinbaum destaca reducción de homicidios y anuncia creación de Escuela de Mandos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los homicidios dolosos en el país registraron una reducción anual preliminar de 45 por ciento, como resultado de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno.

Durante la “Conferencia del Pueblo”, la mandataria explicó que este delito pasó de un promedio diario de 91.7 casos en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026, lo que refleja una disminución significativa en la incidencia delictiva a nivel nacional.

Sheinbaum señaló que estos resultados muestran que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer para consolidar la tendencia a la baja en todo el país.

En este contexto, anunció la creación de la Escuela para Mandos, la cual formará parte de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Este nuevo espacio tendrá como objetivo capacitar a titulares de seguridad con principios de profesionalismo, honestidad, respeto a los derechos humanos y vocación de servicio.

La presidenta destacó que la formación de mandos es clave para fortalecer las instituciones de seguridad, ya que permitirá contar con perfiles mejor preparados para enfrentar los retos en materia de violencia y delincuencia.

Asimismo, detalló que, como parte de la estrategia de seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026 se ha logrado la detención de más de 49 mil personas, el aseguramiento de alrededor de 25 mil 700 armas de fuego, así como el decomiso de casi 500 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

Estos resultados, explicó, se deben al trabajo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como al fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación.

Sheinbaum también hizo un recuento histórico al señalar que, en administraciones anteriores, los homicidios dolosos registraron incrementos importantes, mientras que en su gobierno se han logrado revertir estas tendencias, apostando por una estrategia integral que combina atención a las causas, presencia de fuerzas de seguridad y acciones focalizadas contra grupos delictivos.

La presidenta reiteró que su administración continuará reforzando las acciones en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de la población, además de consolidar instituciones más sólidas y profesionales.