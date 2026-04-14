Rebelión del PVEM rumbo al 2027; “Verde volverá a ganar en SLP” a Morena le falta trabajo: Ruth González

Ruth González Silva Ruth Miriam González Silva, senadora del Partido Verde, durante una participación en la sesión de este martes. (Daniel Augusto)

La rebelión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a los comicios del 2027 se mantiene y exige a Morena respeto a su fuerza electoral e incluso advierte que por sí solo, este partido gana la gubernatura en San Luis Potosí.

“En San Luis Potosí somos la primer fuerza política del estado y estoy segura que en el 2027, así va a suceder, sea el candidato que sea, hombre o mujer en San Luis Potosí va a ganar el partido verde”, presume la senadora del PVEM, Ruth González Silva a quien se menciona como la eventual abanderada de ese partido para relevar a su esposo en la gubernatura de esa entidad.

González Silva adelantó que será hacia finales de este año cuando defina si buscará o no ser abanderada del PVEM a San Luis Potosí en tanto analiza las prohibiciones que tiene Morena en materia de nepotismo para ir en coalición por la gubernatura que actualmente ostenta su esposo Ricardo Gallardo Cardona

“Cuando sean los tiempos, aproximadamente noviembre, diciembre, cuando el partido abra estos espacios veré como representante del mismo instituto político si las condiciones se prestan, si la gente lo decide y en su momento tomaré la decisión”, estableció

Recalcó que en San Luis Potosí sea quien sea el abanderado su fuerza política ganará nuevamente la gubernatura.

PEDIMOS RESPETO

La candidatura para la gubernatura de San Luis Potosí ha tensado la relación entre Morena y el PVEM al interior de la coalición gobernante lo que se agudizó este lunes luego de que durante un mítin en esa entidad, la senadora y dirigente nacional del Verde Karen Castrejón, afirmó que su partido no irá en coalición con Morena en esa entidad.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco desestimó que se trate de una ruptura o distanciamiento.

“Es alzar la mano para que exista respeto donde el PVEM tiene una mayor fuerza”, aseveró

Velasco recordó que en las últimas elecciones, el PVEM le ha aportado a la coalición más de dos millones de votos por lo cual insistió en que se debe respetar esta fuerza que aporta a la causa y Morena debe apoyar.

El líder de los senadores del PVEM rechazó que su partido haya cedido a Morena la gubernatura de Quintana Roo que gobierna en la actualidad, y aseguró que será el o la mejor posicionada en las encuestas la que se quede con la candidatura para esa entidad.

“El candidato va a ser el que gane la encuesta y estoy seguro que se respetará el resultado”, indicó