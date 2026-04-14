UIF identifica establecimientos con supuesta vinculación al Cártel del Noreste

UIF

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifico a seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) que desarrollan actividades en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por una presunta vinculación con el Cártel del Noreste.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizo un análisis que demostró inconsistencias entre los ingresos que reciben y los datos que reportan, también se encontraron movimientos de recursos en efectivo que tampoco corresponden con la actividad económica declarada, así como posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias.

También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Con toda la información recabada se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Por su parte la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

Estas investigaciones las realizan las autoridades con el objetivo de fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitar el acceso al sistema financiero y contribuir al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales.