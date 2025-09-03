De la Fuente celebra nueva cooperación “sin subordinación” con EU que dará “más y mejores resultados”

Cooperación El canciller mexicano se dirige a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de este miércoles en la SRE (Adrián Contreras/Adrián Contreras)

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, celebró este miércoles el nuevo programa de cooperación entre México y Estados Unidos “desde el respeto a la soberanía y al marco legislativo de cada país”, y que será revisado periódicamente por los dos gobiernos.

“Vamos a ver más y mejores resultados en los próximos meses y años”, aseguró De la Fuente, “y sin subordinación”, recalcó en la rueda de prensa celebrada conjuntamente con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, este miércoles en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según explicó el canciller mexicano, la reunión de Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum ha servido para “marcar una ruta más definida” en materia de cooperación, como el acuerdo de celebrar reuniones de manera regular, en beneficio de los dos países”.

“Resultados tangibles en 8 meses”

De la Fuente destacó los resultados “tangibles e inobjetables” en los ocho meses transcurridos desde implementación de la Operación Frontera Norte (acordada por Sheinbaum con Trump para evitar los aranceles), que han permitido la confiscación de sesenta toneladas de droga y el desplome de cruces en la frontera (superior al 90% desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, en octubre pasado). Asimismo, “los crímenes en México han caído un 32%.

“Tenemos estrategias que funcionan”, aseveró el canciller, quien recalcó el marco de cooperación basado en cuatro principios: reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; y confianza mutua".