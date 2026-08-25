Hospital Juárez, digitalización Hospital Juárez de México avanza en la digitalización con Toma de Signos Vitales

El Hospital Juárez de México inauguró el Módulo de Toma de Signos Vitales en el área de Consulta Externa, avance estratégico, parte de las acciones para brindar una atención más ordenada, ágil e individualizada a sus pacientes.

En el marco de los festejos por el 179 aniversario de dicho hospital, se detalló que dicha estrategia contempla que, personal de enfermería realiza la toma de somatometría (medidas corporales), presión arterial, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y glicemia capilar, antes de que el paciente ingrese a consulta médica.

La inauguración estuvo encabezada por el director general del HJM, Gustavo Esteban Lugo Zamudio, quien destacó el compromiso de la comunidad hospitalaria para avanzar hacia la excelencia médica y fortalecer los procesos de atención.

Señaló que la apertura de esta área representa la consolidación de una Consulta Externa más conectada, eficiente y digital.

En su oportunidad, la encargada de la jefatura de Consulta Externa, Sandy Mariel Munguía Mogo, explicó que los resultados obtenidos en el módulo se incorporan a la estrategia de digitalización del hospital, con el propósito de que puedan ser consultados en tiempo real por el personal médico, lo que facilita la valoración del paciente y la toma oportuna de decisiones.

La nueva sala forma parte de la estrategia de digitalización de la consulta externa del HJM, que busca avanzar hacia un expediente clínico electrónico y hacer más eficientes los procesos de atención.

Asimismo, la enfermera jefa de Consulta Externa, Edwige López Portillo, destacó que este modelo fortalece el papel de enfermería como primer contacto con el paciente y permite identificar oportunamente cualquier alteración en sus signos vitales para brindar la atención que requiera.

Además de representar una mejora en infraestructura, el nuevo espacio contribuye a optimizar los procesos de atención y la trazabilidad del paciente desde su ingreso a la institución.