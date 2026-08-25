Sheinbaum considera que Enrique Inzunza debería solicitar licencia de su cargo (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la ausencia de Enrique Inzunza del Senado al expresar que “cada quien tiene una decisión frente a la gente”.

Destacó que en los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía, considera lo mismo que ocurrió con el gobernador con licencia de Sinaloa, en cuya situación expresó que lo mejor era mantenerse fuera de sus cargos públicos.

Asimismo, expresó que en el caso de las personas que aspiren a participar en la política o a un a un puesto de elección popular, tienen que ser personas intachables, honestas, honradas, con convicción con profundo amor al pueblo y con profundo amor a la patria.

“Esa es mi opinión y además del movimiento que vengo, ese ha sido siempre el principio”, señaló la mandataria.

De igual forma, refirió que la que en México deciden los mexicanos y no porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo determine, “cuando hay una investigación de parte del Departamento de Justicia tiene que haber pruebas”.

Subrayó que la existencia de pruebas está contemplado en la regulación de los procesos de extradición y también en el sistema penal acusatorio. Es fundamental porque entonces si no existen no tiene ningún sustento penal y tiene otras motivaciones.