Pablo Gutiérrez Lazarus será coordinador estatal de Morena en Campeche; Layda Sansores lo había “destapado” en abril

Pablo Gutiérrez Lazarus asume como coordinador estatal de Morena en Campeche

La dirigencia nacional de Morena confirmó el “destape” que ya había realizado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, desde abril pasado, y anunció al ex panista Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia del municipio de El Carmen, como su coordinador estatal en esa entidad.

“No hacen falta las encuestas”, aseguró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en una reunión del Consejo Político Estatal de Morena en abril pasado, donde presentó a Gutiérrez Lazarus como el “coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación” en Campeche.

Pablo Gutiérrez Lazarus ganó la encuesta de Morena rumbo a la elección de 2027

Cuatro meses después, el tres veces alcalde de El Carmen (una ocasión con el PAN) resultó ganador de la encuesta para asumir como coordinador estatal de Morena, PT y PVEM, para luego convertirse en el abanderado de esa alianza rumbo a los comicios de 2027, donde se renovará esa gubernatura.

Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, quien se había registrado a la contienda interna, no logró la coordinación estatal.

“Esto apenas comienza”, aseveró Gutiérrez Lazarus, luego de agradecer el nombramiento, y resaltó el liderazgo y la trayectoria de la gobernadora Layda Sansores en Campeche.

El alcalde con licencia se comprometió a trabajar a fondo por el proyecto de la Cuarta Transformación en esa entidad, pues aseveró que son tiempos de reconciliación y altura de miras.

Se comprometió a trabajar y dialogar con todos en la entidad, pues refrendó que será un “aliado fuerte” de la Cuarta Transformación.

Recalcó que detonará el desarrollo de Campeche de la mano del Tren Maya y se dijo listo para empezar a trabajar de manera conjunta con todos los aliados rumbo a 2027.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó la trayectoria de Gutiérrez Lazarus y recordó que, si bien se incorporó al partido en 2020, siempre se enfrentó al régimen de corrupción de los gobiernos del PRI en Campeche, cuando era gobernador el ahora “monarca” de ese partido, Alejandro Moreno.

Montiel aprovechó para acusar que su movimiento está bajo ataque de la derecha internacional, pero aseveró que no han logrado afectarlos.

¿Quién es Pablo Gutiérrez Lazarus?

Gutiérrez Lazarus es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Nació en la Ciudad de México y, muy joven, se trasladó a vivir a Ciudad del Carmen.

Sus inicios en la política fueron en el Partido Acción Nacional (PAN); ahí llegó a ser candidato y fue electo alcalde de 2015 a 2018. Perdió la reelección en 2018, pero de 2021 a 2024 regresó a la alcaldía bajo las siglas de Morena y logró su reelección para el periodo 2024-2027, con la alianza conformada por el partido guinda, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).