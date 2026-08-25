Disminuyen homicidios dolosos de mujeres y feminicidios en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México informó que los delitos cometidos contra las mujeres registraron una disminución durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con los datos presentados en la Mesa de Paz estatal.

Del 1 de enero al 24 de agosto de 2026, los homicidios dolosos de mujeres disminuyeron 59 por ciento, mientras que los feminicidios bajaron 24 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que la seguridad y protección de las mujeres continúa siendo una prioridad para su administración y destacó el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

“Posterior al enlace en la Mañanera del Pueblo, encabecé la Mesa de Paz, en la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió los avances en la atención de los delitos contra las mujeres”, señaló la mandataria estatal.

Gómez Álvarez explicó que las cifras muestran una reducción tanto en los homicidios dolosos de mujeres como en los feminicidios. De acuerdo con el Gobierno estatal, los datos no indican que los casos de un delito hayan sido trasladados a la otra clasificación.

La reducción de ambos indicadores forma parte del seguimiento que realizan autoridades estatales y federales a las acciones de seguridad y procuración de justicia en el territorio mexiquense.

El objetivo, explicó el gobierno estatal, es continuar con las estrategias para prevenir, atender y combatir los delitos que afectan a las mujeres.

La gobernadora destacó que las autoridades mantienen la coordinación para avanzar en la protección de las mexiquenses.

Además de las acciones relacionadas directamente con la seguridad y la procuración de justicia, el Gobierno del Estado de México cuenta con diferentes programas destinados a prevenir la violencia contra las mujeres y brindarles apoyo.

Uno de ellos son los Senderos Mexiquenses del programa “Caminemos Seguras”, que tienen como finalidad recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres, incorporando una perspectiva de género.También se encuentra el programa “UNIDAS Contigo”, mediante el cual se entrega un incentivo económico a mujeres que se encuentran en situación de violencia. El apoyo busca contribuir a que puedan avanzar hacia una mayor autonomía.

A estas acciones se suman los 43 Centros LIBRE, que ofrecen servicios de orientación, atención y acompañamiento para las mujeres. Estos espacios buscan ayudar a garantizar el ejercicio de sus derechos y promover una vida libre de violencia.

El Gobierno estatal señaló que estas estrategias forman parte de una atención permanente y coordinada entre diferentes instituciones. La información fue presentada durante la Mesa de Paz número 161, en la que participaron funcionarios estatales y representantes de instituciones federales.

Entre los asistentes estuvieron Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, fiscal General de Justicia del Estado de México; Héctor Macedo García, presidente del Tribunal de Justicia estatal; y Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal.

También participaron Maricela López Urbina, secretaria Técnica de la Mesa de Paz, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia. Con estos resultados, el Gobierno del Estado de México aseguró que continuará trabajando en coordinación para mejorar la seguridad y fortalecer las acciones de prevención y atención de los delitos contra las mujeres.